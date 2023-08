Deutet Shakira hier ihre Liebelei mit Lewis Hamilton an?

Sie heizt die Gerüchteküche weiter an! Shakira (46) und Lewis Hamilton (38) wird bereits seit einigen Monaten eine Romanze nachgesagt. Nachdem sie zuerst beim gemeinsamen Dinner gesichtet worden waren, zeigten weitere Schnappschüsse das vermeintliche Paar beim Feiern in einem Klub. Dass die beiden ihre gegenseitige Gesellschaft genießen, ist inzwischen nicht mehr zu leugnen. Bisher äußerte sich jedoch keiner der beiden zu den Gerüchten. Oder doch? In einem Video könnte Shakira nun Andeutungen auf die Liebelei mit Lewis machen.

Auf Instagram teilt die "Hips Don't Lie"-Interpretin ein Video, das ihre Fans stutzig macht. In diesem bewegt sie ihre Lippen passend zu einem Song – und der dreht sich ausgerechnet um schnelle Autos. Während dies eine klare Andeutung auf den Formel-1-Fahrer sein könnte, bleibt es nicht die einzige Parallele. Denn ebenso wie Lewis sind auch die Interpreten des Songs Briten. Nach dem verwirrenden Clip fragen sich einige Fans nun berechtigterweise: War das volle Absicht oder nur ein Zufall?

Ob die Musikerin den Post ernst meint oder ob sie ihre Fans damit lediglich necken und somit auf eine falsche Fährte leiten möchte, bleibt ungewiss. Die Liebesspekulationen um die beiden Superstars werden sich voraussichtlich wohl noch eine Weile halten. Jedoch zeigten Fotos, die Daily Mail vorliegen, Lewis erst kürzlich mit einer brünetten Beauty am Strand.

Instagram / shakira Shakira, Juni 2023

Getty Images Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Instagram / mustafathepoet Lewis Hamilton, Shakira und Bekannte im Juni 2023

