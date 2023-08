Spoiler: Verrät sich der Bachelorette-Gewinner etwa selbst?

Ob da wirklich etwas dran ist? Jennifer Saro darf in diesem Jahr als Die Bachelorette die Rosen verteilen. Die diesjährige Rosenkavalierin hat unter ihren ursprünglichen 18 Kandidaten schon ordentlich ausgemistet. In der vergangenen Folge verabschiedete sich die junge Mutter von Kaan, Alexander (27) und Jesper (24). Inzwischen ist das Finale in fast greifbarer Nähe – doch es scheint, als hätte sich Jennys Auserwählter bereits selbst verraten!

ACHTUNG, SPOILER! Wer noch nicht wissen will, wer gewinnt, sollte jetzt nicht weiterlesen!

Unter einem Beitrag des offiziellen Bachelorette-Instagram-Accounts kommentiert nun ein User: "Ganz Lüneburg weiß, dass Fynn (26) mit ihr zusammen ist." Er könne nur bestätigen, was schon seit einigen Wochen gemunkelt wird. "Fynn hat es im ganzen Freundeskreis und überall weiter rumerzählt, dass er mit ihr zusammen ist", plaudert der Nutzer weiter aus.

Während der Folge waren sich die beiden während des Acroyoga auch ein wenig näher kommen. Zu einem Kuss kam es jedoch nicht. Gegenüber Promiflash erklärte Fynn, wieso er nicht den Versuch gewagt hatte: "Ein Kuss muss harmonieren. Allerdings muss es sich richtig anfühlen und beim Date haben 0,000001 Prozent gefehlt, damit es der perfekte erste Kuss ist."

