Deshalb wollte Bachelorette-Adrian Kuss in Nacht der Rosen!

Er versucht, sich zu erklären. Adrian Alian (27) probiert in diesem Jahr sein Glück bei der Bachelorette. Zu Beginn schien zwischen ihm und Jennifer Saro auch alles super zu laufen – doch dann kam der Flirt ins Wanken. Dennoch wollte der Rosenanwärter in der vergangenen Folge während der Nacht der Rosen einen Versuch starten, die Schönheit zu küssen. Bei den Zuschauern kommt sein Verhalten allerdings eher weniger gut an. Wieso wollte Adrian Jenny überhaupt küssen? Promiflash hat nachgefragt!

"Meiner Meinung nach hätte ein Kuss uns mehr Klarheit über die aktuelle Situation gegeben", erklärt Adrian. Es sei jedoch ein Problem gewesen, dass er sich selbst zu sehr unter Druck gesetzt habe. "Ich habe gar nicht realisiert, dass es nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist", gibt er gegenüber Promiflash zu. Trotzdem kam es zu keinem Kuss zwischen den beiden. "Die Umstände und auch Jennys Verhalten mir gegenüber, haben mir signalisiert, dass es zu keinem Kuss kommen sollte", sieht der Aachener ein.

Auch Jenny erklärte Promiflash, dass sie nicht vorgehabt habe, Adrians Vielleicht-Kuss zu erwidern: "Auf gar keinen Fall. In der Villa, wo die Nacht der Rosen stattfindet, kann jeder alles sehen. Das wäre wohl doch ein bisschen unangebracht gewesen."

Die Bachelorette, RTL+ Jennifer Saro und Adrian Alian in der Nacht der Rosen

RTL Adrian Alian, "Bachelorette"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

