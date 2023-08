Doch nicht getrennt: Elena Miras chillt mit Leandro Teixeira

Bei ihnen ist wohl alles wieder gut! Elena Miras (31) hatte 2021 ihre Beziehung zu Leandro Teixeira öffentlich gemacht. Seitdem schien bei der Reality-TV-Bekanntheit und dem Rapper alles gut zu laufen – auch mit der Tochter der Influencerin verstand sich der Musiker offenbar prächtig. Vor wenigen Tagen wirkte es jedoch so, als würde es zwischen den beiden kriseln, denn die beiden entfolgten sich im Netz und löschten ihren Pärchen-Content. Doch es ist wohl alles wieder in Ordnung: Elena und Leandro hängen zusammen ab!

In ihrer Instagram-Story zeigt die Schönheit ihren Liebsten, der gemeinsam mit ihrem Töchterchen Aylen im Pool chillt. Während das Kind sich mit einer Schwimmnudel beschäftigt, liegt ihr Freund gemütlich in einem Schwimmring und sonnt sich. Den Boomerang versieht Elena mit einem roten Herz-Emoji – es scheint also alles wieder gut zu sein!

Zu ihrem zweiten Jahrestag widmete die Ex von Mike Heiter (31) ihrem neuen Lover außerdem süße Worte im Netz. Letzterer veröffentlichte ein gemeinsames Foto der beiden, auf dem sie sich in Badekleidung am Strand umarmen. Das Posting kommentierte Elena mit: "Ich liebe dich. Heute, morgen und für immer."

Instagram / elena_miras Leandro Teixeira und Aylen

Instagram / elena_miras Leandro Teixeira und Elena Miras im Februar 2023

Instagram / elena_miras Leandro Teixeira und Elena Miras

