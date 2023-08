Für Jesper hat Bachelorette Jenny in der Friendzone gesteckt

Ist der Funke nicht übergesprungen? In der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette ist Jennifer Saro auf der Suche nach ihrem Traummann. Während der fünften Nacht der Rosen hatte die schöne Single-Lady eine schwere Entscheidung getroffen und gleich drei Kandidaten nach Hause geschickt. Neben Kaan und Alexander (27) musste auch Jesper (24) die Heimreise antreten. Letzterer verrät nun gegenüber Promiflash, warum er sich keine Beziehung mit Jenny vorstellen konnte!

Im exklusiven Interview mit Promiflash reflektiert der 24-Jährige seinen Exit in der Datingshow: "Der Grund war, dass es einfach beiderseits über die Friendzone nicht hinausging." Zudem sei keine romantische Stimmung zwischen ihm und der Rosenkavalierin aufgekommen. Hätte sich Jesper dennoch eine Zukunft mit der alleinerziehenden Mutter vorstellen können? "Eine Zukunft auf romantischer Ebene jetzt nicht, aber freundschaftlich schon", erklärt er.

Enttäuscht über seinen Rauswurf ist der Teilnehmer jedenfalls nicht: "Ich bin nur etwas traurig darüber, dass so ein schönes Abenteuer mit so vielen aufregenden Momenten dann vorbei war." Sich in der Sendung authentisch zu zeigen, sei Jesper stets wichtig gewesen. "Ich habe jeden Moment für mich aufsaugen können und blicke auf eine positive Zeit zurück, die ich nicht vergessen werde", fügt er hinzu.

RTL Jennifer Saro und Jesper bei "Die Bachelorette" 2023

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

RTL / Markus Hertrich Jesper, Bachelorette-Kandidat 2023

