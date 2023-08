Nach Krankheitspause: Bella Hadid hat erstes Fotoshooting!

Bella Hadid (26) traut sich so langsam wieder zurück in den Modelalltag! Die Beauty zählt schon seit Jahren zu den erfolgreichsten Supermodels. Doch schon seit einigen Jahren kämpft sie mit der chronischen Infektionskrankheit Lyme-Borreliose. In den vergangenen Monaten wurde es deshalb etwas stiller um sie, da sie sich einer intensiven Behandlung unterzog. Nach fast einem halben Jahr ist Bella nun aber wieder fitter – und kann wieder arbeiten!

Auf TikTok gibt sie ihren Fans ein kleines Update. "Erster Tag zurück am Set seit fünf Monaten", freut sie sich unter dem Video, mit dem sie einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewährt. Bella scheint sich von ihrer Lyme-Borreliose-Behandlung wieder gut erholt zu haben: Top gestylt und tiefenentspannt sitzt sie in einem Make-up-Stuhl und singt einen Rap-Song mit. Dabei trägt sie ein knappes Sommeroberteil und eine passende kurze Hose.

Erst vor wenigen Tagen sprach Bella offen darüber, wie belastend ihre Krankheit ist. "In diesem Zustand zu leben, der sich mit der Zeit und der Arbeit verschlimmert, während ich versuche, mich selbst, meine Familie und die Menschen, die mich unterstützen, stolz zu machen, hat mich auf eine Weise belastet, die ich nicht wirklich erklären kann", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Getty Images Bella Hadid, Supermodel

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit ihrem Hund

