Nick Viall und Natalie verraten Details zu ihrer Hochzeit!

Nick Viall (42) und Natalie Joy haben sich schon so einige Gedanken gemacht. Im vergangenen Jahr hatte der einstige US-Bachelor seine Liebe zu der Influencerin öffentlich gemacht. In der 24-Jährigen scheint der Realitystar die Liebe seines Lebens gefunden zu haben: Anfang des Jahres gab das Paar seine Verlobung bekannt – und auch ihr erstes gemeinsames Baby ist unterwegs. Trotz Schwangerschaft planen die beiden bereits fleißig ihre Hochzeit. Jetzt verraten Nick und Natalie ein paar Details zu ihrer bevorstehenden Trauung.

In ihrem Podcast "Viall Files" diskutierten die beiden unter anderem über den Termin für ihre Feier. Aufgrund Natalies Schwangerschaft stand im Raum, diese zu verschieben. "Wir haben auf jeden Fall viel hin und her überlegt. Aber ich wollte nicht das Gefühl haben, dass es überstürzt und vorgezogen wird", berichtete die Influencerin. Da sie einige schwer kranke Familienmitglieder habe, habe sich das Paar aber dazu entschieden, den geplanten Termin beizubehalten. "Wir haben gesagt, wir werden einfach eine Hochzeit mit Baby feiern. Und dann fahren wir auch mit Baby in die Flitterwochen. Wir werden einfach meine Mutter oder ein Kindermädchen mitnehmen", teilte Natalie ihre finale Entscheidung mit.

Wann es so weit sein wird, dass ihr Kind das Licht der Welt erblickt, behält das Paar bislang für sich. Auch ist das Geschlecht ihres Babys noch unbekannt. Doch Nick verrät jetzt: "Wir kennen das Geschlecht schon. Aber wir werden es jetzt noch nicht verraten." Lediglich ein paar seiner Freunde wüssten Bescheid – doch nicht allen hat er die Wahrheit erzählt. "Manchmal muss man die Maulwürfe herausfiltern. Also werde ich ab und zu einfach herausfinden, wem man vertrauen kann und wem man nicht vertraut", erklärt der 42-Jährige.

Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy und Nick Viall, April 2023

Instagram / nnataliejjoy Nick Viall und Natalie Joy

Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy und Nick Viall, August 2022

