Als Partner? Joaquim holt Gisele Bündchen vom Flughafen ab

Das Leben geht weiter! Das Model Gisele Bündchen (43) und der Footballspieler Tom Brady (46) hatten einst als eines der Traumpaare in der Promiwelt gegolten. Vor einigen Monaten gaben sie jedoch das Ende ihrer Ehe bekannt. Die Laufstegschönheit hatte daraufhin mit den beiden gemeinsamen Kindern einen Neuanfang in Miami gewagt. Und genau dort ließ sie sich nun am Flughafen abholen – von ihrem Jiu-Jitsu-Trainer!

Auf Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sieht man die Brasilianerin in einem cremefarbenen Outfit und mit blauer Kappe vor dem Flughafen in Miami ein Auto besteigen. Ihr Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente fungiert auf den Bildern als Chauffeur. Seit Längerem wird gemunkelt, dass zwischen den beiden mehr gehen soll als nur gemeinsame Work-outs und Autofahrten.

Gisele wäre nicht die Einzige, die sich nach dem Ehe-Aus in die Arme eines neuen Partners geflüchtet hat. Ihr Ex Tom soll nämlich derzeit mit dem Model Irina Shayk (37) anbandeln. Wie Page Six berichtet, wurden die beiden kürzlich von einem Augenzeugen in einem Sushi-Restaurant gesehen: "Sie waren zu zweit. Und sie waren einfach in ihrer eigenen kleinen Welt. Sie wollten eindeutig nicht in der Nähe von anderen Menschen sein."

