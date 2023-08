Bachelorette-Kaan findet, er hätte Rose von Jenny verdient

Für ihn hat es am Ende nicht gereicht! Kaan kämpfte in der diesjährigen Staffel der Bachelorette um das Herz von Single-Mama Jennifer Saro. Die hübsche Brünette muss Woche für Woche entscheiden, wen sie weiter kennenlernen will und für wen die Zeit am Ende nicht ausreicht. Für Kaan war die Reise dann zu Ende – er konnte die Influencerin beim Gruppendate und den Einzelgesprächen nicht überzeugen. Die Konsequenz: Er musste die Villa verlassen. Kaan ist aber der Meinung, dass er eine Rose verdient hätte, wie Promiflash verrät.

Im Interview mit Promiflash lässt Kaan seinen Exit noch einmal Revue passieren und lässt seinen Gefühlen freien Lauf. "Ich bin der Ansicht, dass ich eine Rose verdient habe, vor allem mehr als manch anderer, daher bin ich sehr enttäuscht", gibt der Hottie zu. Den Grund für sein Ausscheiden glaubt er zu wissen: "Die Zeit hat schlichtweg nicht gereicht, mit einem Einzeldate oder etwas mehr Zweisamkeit hätte ich ihre Meinung bestimmt noch ändern können."

Im Nachhinein weiß er: "Jenny war einfach nicht die Richtige für mich und andersherum genau so. Sie hat ihren Fokus schon zu Beginn falsch gesetzt und sich im Laufe der Zeit selbst widersprochen." Seine Traumfrau werde er noch finden.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

RTL Kaan und Jennifer Saro bei "Die Bachelorette" 2023

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

