Schlimmste Staffel? Fans finden Bachelorette-Boys unangenehm

Jennifer Saro hat die Qual der Wahl. In diesem Jahr darf die Influencerin als Die Bachelorette die Rosen an die Single-Männer verteilen. Inzwischen hat sie schon ordentlich aussortiert – nur noch acht Männer sind im Rennen. In der vergangenen Folge verabschiedete sich die Wahl-Berlinerin von Alexander (27), Jesper (24) und Kaan. In zwei Wochen stehen die Dreamdates an, doch ob Jenny ihren Traummann unter den Boys finden wird, ist noch nicht klar. Bei den Fans kommen die Bachelorette-Männer jedenfalls gar nicht gut an!

"Er passt definitiv nicht. Er wird immer bestimmen wollen. Kleidung, schminken etc.. Geht gar nicht, wenn sie sich treu bleiben will", kommentiert ein Fan einen Beitrag mit Oguzhan bei Instagram. Doch nicht nur der Fuhrparkleiter kommt schlecht bei den Zuschauern an. Auch Adrian (27), der sogar schon gelogen hat, bekommt ordentlich sein Fett weg: "Der ist so eine wandelnde Red Flag. [...] Der gibt mir ganz krasse, toxische Vibes." Ein dritter User bezeichnet die Staffel als die schlechteste, die er jemals gesehen habe. "Tolle Frau mit ungeeigneten Männern", fasst ein weiterer zusammen.

Möglicherweise ist das auch der Grund für die schlechten Quoten der diesjährigen Staffel. Wie Quotenmeter berichtete, schalteten am Mittwoch nur 0,97 Millionen Menschen ein, um Jenny bei der Suche nach ihrer großen Liebe zu begleiten. Das entspricht einem Marktanteil von gerade einmal 4,3 Prozent.

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Influencerin

RTL Adrian, "Die Bachelorette"-Kandidat

RTL / MArkus Hertrich Oguzhan Gencel, Bachelorette-Kandidat

