Wird es langsam ernst zwischen Shakira und Jimmy Butler?

Es scheint wohl ernst zu werden! Die Sängerin Shakira (46) hat eine emotionale Trennung hinter sich: Ihr langjähriger Partner Gerard Piqué (36) war ihr fremdgegangen und hatte sich daraufhin mit seiner Affäre verpartnert. Seit einigen Wochen scheint sich die "Hips Don't Lie"-Interpretin nun ebenfalls in neue Arme zu retten, denn ihr wird eine Liaison mit dem Basketballer Jimmy Butler nachgesagt. Eine Quelle behauptet nun, dass aus dem Techtelmechtel allmählich etwas Ernstes werden könnte!

Wie ein Insider gegenüber US Weekly verrät, sollen sich die beiden in den letzten Wochen schnell sehr nah gekommen sein: "Jimmy bringt Shakira zum Lächeln, und sie genießt es sehr, ihn auf einer tieferen Ebene kennenzulernen." Dabei gebe der Sportler der zweifachen Mutter offenbar ein besonderes Gefühl: "Er ist ’anders als andere Männer’, mit denen sie in der Vergangenheit ausgegangen ist. Sie schätzt es, dass er in der Beziehung die Führung übernimmt."

Ihre schmutzige Trennung verarbeitet die Latina am liebsten in ihrer Musik. Erst vor wenigen Tagen war gemunkelt worden, Shakira hätte mit neuen Lyrics gegen ihren Ex Gerard geschossen. Bei Instagram hatte sie ein kurzes Video zu ihrem neu releasten Song "Copa Vacía" geteilt und eine heiße Performance hingelegt. "Du bist kälter als der Januar, ich bitte um Wärme und du gibst mir nicht mehr als Eis", lautete der Songtext.

Anzeige

Getty Images Shakira im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Jimmy Butler, Basketballspieler

Anzeige

Getty Images Shakira im Juli 2023

Anzeige

Glaubt ihr, Shakira und Jimmy werden ihre Beziehung bald offiziell machen? Ja, bestimmt! Nein, ich denke eigentlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de