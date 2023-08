Etwa wegen Peter? Iris Klein kann niemandem mehr vertrauen!

Iris Kleins (56) Vertrauen ist wohl maßlos erschöpft! Die Reality-TV-Teilnehmerin hatte in diesem Jahr einiges zu verarbeiten. Ihr langjähriger Partner Peter Klein (56) soll sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben. Daraufhin brach ein wahrhaftiger Rosenkrieg zwischen den Parteien im Netz aus. Inzwischen ist die TV-Bekanntheit aber wieder an einen mysteriösen "Mister T." vergeben. Dennoch scheint der Mama von Daniela Katzenberger (36) nach wie vor etwas auf dem Herzen zu liegen. Iris teilt nun kryptische Zeilen im Netz!

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story stellt ein Fan fest, dass die Fernsehpersönlichkeit wohl etwas angeschlagen wirke. "Natürlich gibt es viele Dinge, die auch nicht spurlos an mir vorbeigehen und mich sehr verletzen", antwortet Iris ehrlich. "Ich denke einfach immer noch zu viel über alles nach und kann niemandem mehr vertrauen", stellt sie klar. Ob sie damit die zerstörte Beziehung zu ihrem Ex Peter meint? Doch offenbar hat der Realitystar auch mit Hass im Netz zu kämpfen. Den versuche Iris aber nicht zu sehr an sich heranzulassen.

Doch vielleicht war es gar nicht Peter, der Iris' Gemüt wieder zum Brodeln brachte? Erst vor wenigen Tagen hatten Gerüchte über ihren neuen Partner zu kursieren begonnen – er soll rechte Tendenzen haben, da er Motorradfahrer ist. "Nicht jeder, der Motorrad fährt, ist ein böser Rocker [...] und jemand, der sagt, dass mit der Politik in Deutschland so einiges schiefläuft, ist auch kein schlechter Mensch", stellte Iris klar und habe sogar Strafanzeige gegen einen Nutzer gestellt.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im August 2023

ActionPress Iris Klein, Mai 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein an ihrem Geburtstag

