Fynn-Kuss in der Männervilla: Bereut das Bachelorette Jenny?

Was sagt Jenny heute zu dem ersten Kuss mit Fynn (26)? In der aktuellen Die Bachelorette-Staffel sucht die Content Creatorin die große Liebe – und kommt dabei dem ehemaligen Love Island-Kandidaten immer näher. In der vergangenen Folge kam es dann endlich zu einem Kuss – und zwar in der Villa der Single-Männer! Wie denkt Jenny heute über das Knutschen vor versammelter Mannschaft? Promiflash fragt nach!

Im Promiflash-Interview gibt die Rosenverteilerin zu, dass sie heute etwas zwiegespalten ist. "Es war für uns der perfekte Moment, weil keiner um uns herum war und wir eigentlich alleine waren, was bei solchen Dreharbeiten so gut wie gar nicht vorkommt, weshalb der Moment viel intimer war", erklärt Jenny. Dennoch finde sie auch, dass die Situation den anderen Rosenanwärtern gegenüber "blöd" war.

Die Rückkehr zu den verbliebenen Single-Männern und die darauffolgende angespannte Stimmung in der Villa sei für die beiden Turteltauben schräg gewesen. "Also, das war ja maximal unangenehm. Aber ich habe auch beim Zurückgehen schon zu Fynn gesagt, dass ich gar nicht weiß, wie ich jetzt ein anderes Gespräch führen soll, weil das einfach komisch wäre", erinnert sich die Mama eines Sohnes außerdem im Promiflash-Interview zurück.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro bei "Die Bachelorette"

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz bei "Die Bachelorette"

