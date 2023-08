Ganz die Mama: Chrissy Teigens Baby fasziniert von Reality

Chrissy Teigens (37) Baby ist schon jetzt ein Fan. Anfang des Jahres wurden das Model und der Sänger John Legend (44) zum dritten Mal Eltern: Sie hatten ihre kleine Tochter Esti auf der Welt begrüßen dürfen. Mittlerweile haben sie die Familie erweitert, denn nur wenige Monate später erblickte Söhnchen Wren mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Und nun ist klar: Vor allem Baby Esti kommt ganz nach ihrer Mama, denn auch sie liebt Reality-TV.

Chrissy ist bekannt für ihre Liebe zum Reality-TV – und diese Liebe scheint sie an ihre Tochter weiterzugeben. In ihrer Instagram-Story zeigt sie, wie im Fernsehen die US-Sendung "Couch Talk with Captain Lee and Kate" läuft. Esti sitzt vor dem Fernseher in einer bunten Babywippe, die eigentlich jede Menge Unterhaltung für ein kleines Mädchen bietet. Doch der Wonneproppen hat den Blick fasziniert auf den Bildschirm gerichtet. Offenbar teilt Esti schon jetzt die Leidenschaft ihrer Mama für Reality.

Im Januar schien es für Chrissy kurzzeitig die Möglichkeit zu geben, selbst in eine Realityshow einzusteigen. Nach dem Ausstieg einer Protagonistin bei Real Housewives of Beverly Hills wurde die 37-Jährige für das Format vorgeschlagen. Zumindest zeigte sich Darsteller Kyle Richards gegenüber TMZ ganz begeistert von der Idee: "Ich habe schon immer gesagt, dass Chrissy Teigen einfach die beste Option wäre."

Chrissy Teigens Tochter im August 2023

Chrissy Teigen mit zwei ihrer Kinder

Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Esti

