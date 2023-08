Ignorierte Lisa Marie Presley Anzeichen für Darmverschluss?

Schenkte Lisa Marie Presley (✝54) den ersten Symptomen etwa keine Aufmerksamkeit? Die Sängerin und einzige Tochter des legendären Rockstars Elvis Presley (✝42) war Anfang des Jahres überraschend verstorben. Berichten zufolge hatten Sanitäter sie noch vor Ort wiederbeleben müssen. Im Krankenhaus erlitt sie dann einen Herzstillstand. Als Todesursache war aber ein Darmverschluss angegeben. Und Lisa Marie könnte die ersten Anzeichen schon vor ihrem Tod ignoriert haben.

Wie The Mirror berichtet, gibt es nun Experten, die sich sicher sind, dass die Musikerin die ersten Warnzeichen für einen Dünndarmverschluss übergangen haben könnte. Demnach müsse sie schon vorher Symptome gehabt haben, die auf die Erkrankung hingewiesen haben. Dazu gehören Herzprobleme, lang anhaltendes Fieber, Übelkeit, Bauchschmerzen und Erbrechen. Besonders Probleme mit dem Herzen soll Lisa Marie lange gehabt haben. In der Klinik wurde ihr sogar kurzzeitig ein Herzschrittmacher eingesetzt, der sie aber nicht mehr retten konnte.

Der Dünndarmverschluss soll zusätzlich eines der Risikos sein, die mit einer Gewichtsreduktions-OP einhergehen. Den Zusammenhang stellte die Gerichtsmedizin von Los Angeles her. Lisa Marie hatte diesen Eingriff bereits vor einigen Jahren vornehmen lassen. Es habe sich in dem Zeitraum aber Narbengewebe gebildet, was ein Grund war, weshalb die Darmwand nicht weiter mit Blut versorgt worden war.

Getty Images Lisa Marie Presley bei der Handabdruck-Zeremonie des Films "Elvis"

Getty Images Lisa Marie Presley im Mai 2012

Getty Images Lisa Marie Presley bei einem Konzert zu Ehren von Elvis in Memphis, 2002

