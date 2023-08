Kanye Wests neue Frau Bianca kommt aus einer Mafiafamilie!

Ihre Familie ist in Australien wohl ziemlich bekannt! Nur wenige Monate nach der Scheidung von Kim Kardashian (42) kam Kanye West (46) mit einer Mitarbeiterin seiner Firma Yeezy zusammen: Bianca Censori und der Musiker sollen Anfang des Jahres angeblich schon den Bund der Ehe eingegangen sein. Nur wenig war bisher über die Architektur-Designerin bekannt, doch nun kommen Details über ihre Familie ans Licht: Biancas Vater und Onkel sind offenbar australische Mafia-Urgesteine!

Laut Daily Mail sollen sich Elia "Leo" Censori, der Vater der 28-Jährigen, und sein Bruder Eris in den 1980er-Jahren als Gangster einen Namen gemacht haben. Leo war damals unter anderem wegen Heroin- sowie Pistolenbesitzes verurteilt worden. Außerdem soll er in einem Kartell involviert gewesen sein, das einen Großteil der illegalen Glücksspielgeschäfte in Melbourne gesteuert hatte. Biancas Onkel Eris sei in der Stadt als Melbournes Al Capone bekannt gewesen. Wegen eines Bandenmordes hatte er damals die Todesstrafe bekommen. Das Urteil war jedoch später in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt worden.

Trotz der mutmaßlichen kriminellen Vergangenheit ihrer Familie scheint Bianca normal aufgewachsen zu sein. Einer ihrer Freunde erklärte gegenüber der australischen Zeitung The Herald Sun, dass die Beauty, bevor sie nach Los Angeles zog, ein ruhiges und stinknormales Mädchen gewesen sei.

