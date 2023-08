Drei Monate nach Trennung: Jason Oppenheim knutscht wieder

Auch er hat wieder eine neue Flamme! Jason Oppenheim (46) und Marie-Lou gingen ganze neun Monate durchs Leben, ehe sie sich im Juni dieses Jahres trennten. Während die Influencerin ziemlich schnell wieder vergeben ist, ließ es der Immobilienmakler etwas ruhiger angehen, oder etwa doch nicht? Jason verbringt nun einen romantischen Urlaub mit einer neuen Frau an seiner Seite – heiße Berührungen inklusiven!

Paparazziaufnahmen, die People vorliegen, zeigen den 46-Jährige mit der Netzschönheit Danika Tanya in Südfrankreich. Auf den Schnappschüssen turteln die beiden im Meer ziemlich innig miteinander herum. Wie das Onlineportal weiter berichtet, soll auch der eine oder andere Kuss gefallen sein. Bisher haben sich die beiden zu ihrer Beziehung aber nicht geäußert.

Noch vor Kurzem wünschten sich Fans aber noch jemand anderen an Jasons Seite – Ex-Freundin Chrishell Stause (42). Doch die Selling Sunset-Beauty stellte direkt klar, dass das nicht passieren wird. "Es wird nie passieren. [...] Alles ist so passiert, wie es passieren sollte. [...] Aber die Leute, die ständig versuchen, uns wieder zusammenzubringen, verschwenden ihre Zeit", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story.

ActionPress Marie-Lou Nürk und Jason Oppenheim im August 2022 in Los Angeles

Instagram / danikatanya Danika Tanya, Influencerin

ActionPress Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

Glaubt ihr, die beiden äußern sich bald selbst zu ihrer Liebelei? Ja, ganz sicher! Nein, ich denke nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



