Süß: Paris Hilton verzaubert im Partnerlook mit Baby Phoenix

Paris Hilton (42) ist eine stolze Mama! Zu Beginn des Jahres waren die DJane und ihr Mann Carter Reum überraschend Eltern geworden. Mithilfe einer Leihmutter hatte Söhnchen Phoenix das Licht der Welt erblickt. Seitdem zeigt die Blondine ihren Spross regelmäßig stolz im Netz und verzückt damit ihre Fans. Nun teilt Paris erneut putzige Bilder, auf denen sie und Baby Phoenix im Partnerlook um die Wette strahlen.

Bei Instagram teilt Paris die niedlichen Fotos. Die Hotelerbin posiert gewohnt professionell auf einem Stuhl mit goldenem Rahmen in einem eleganten Zweiteiler mit Blattmuster. Auf ihrem Schoß sitzt Baby Phoenix und trägt ein Lätzchen mit dem gleichen Muster wie Mamas Outfit. Aber statt zu posieren, blickt der Wonneproppen neugierig in die Kamera. "Mommy-Montag mit meinem Engelsbaby", schreibt Paris stolz unter die Bilder.

Als Mama scheint Paris also richtig aufzugehen. In einem Interview mit Us Weekly schwärmte sie bereits, dass sie gespannt darauf sei, ihren Sohn aufwachsen zu sehen. "Ich kann es kaum erwarten, bis er laufen und sprechen kann", freute sich die 42-Jährige. Besonders auf Feiertage mit Osterhasen und Weihnachtsmann freue sie sich sehr, denn dann könne sie ihre eigene Kindheit wieder ausleben.

Instagram / parishilton Paris Hiltons Sohn Phoenix

Instagram / parishilton Paris Hilton und Baby Phoenix

Instagram / parishilton Paris Hilton mit Ehemann Carter Reum und dem gemeinsamen Sohn Phoenix

