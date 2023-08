Das wird aus den Hunden von Britney Spears und Sam Asghari!

Auch an die Vierbeiner will gedacht sein! Die Ehe zwischen der Sängerin Britney Spears (41) und dem Model Sam Asghari (29) ist nach nur einem Jahr gescheitert: Der 29-Jährige reichte vor wenigen Tagen die Scheidung von der Pop-Prinzessin ein. Während die beiden einander mit Vorwürfen eindecken, muss auch an die vierbeinigen Familienmitglieder gedacht werden. So wollen Britney und Sam ihre fünf Hunde nach der Scheidung aufteilen!

Wie ein Insider gegenüber TMZ verrät, habe das Paar gemeinsam fünf Hunde besessen. Offenbar seien sich die Ex-Verliebten schon darüber einig geworden, was nun aus diesen werden soll und beide zufrieden mit der Entscheidung. Britney wird vier Hunde in ihrem Haus behalten, während Sam mit dem Dobermann Porsha aus der Trennung hervorgeht. Das Tier hatte der gebürtige Iraner ursprünglich in die Familie geholt, um Britney zu beschützen.

Die Trennung der beiden soll ansonsten nicht gerade friedlich vonstattengegangen sein. Der 29-Jährige hatte dem Popstar unter anderem Handgreiflichkeiten und Untreue vorgeworfen. Ein Insider verriet zudem kürzlich gegenüber Us Weekly, dass Britney seit der Trennung nicht mehr mit Sam reden wolle: "Sie lässt ihn nicht ins Haus und sie reden nicht miteinander."

Anzeige

Getty Images Sam Asghari im September 2019

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Jahr 2016

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de