Kleiner Babybauch: Sienna Miller erwartet ihr zweites Kind

Sienna Miller (41) ist offenbar in freudiger Erwartung! Die Schauspielerin ist 2012 zum ersten Mal Mutter geworden. Damals durfte sie mit ihrem Ex Tom Sturridge (37) eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Doch ihre Marlowe soll kein Einzelkind bleiben – Sienna ist wohl wieder schwanger. Die "Stardust"-Darstellerin wurde von Paparazzi am Strand von Ibiza abgelichtet – und zwar mit einer deutlichen Wölbung am Bauch!

