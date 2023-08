Platzwunde am Kopf: Nina Noels Sohn Maliyo hatte Unfall

Ein Schreckmoment für Nina Noel (34)! Die Influencerin ist gerade schwanger und erwartet ihr drittes Kind. Mit ihrem Partner Tony durfte sie bereits ihre Kinder Lyano Lyon und Maliyo Tyger auf der Welt begrüßen. Letzterer feierte erst im Juni seinen zweiten Geburtstag! Nun sorgte er bei den Dubai-Auswanderern aber für einen kleinen Schockmoment: Ninas Sohn stürzte beim Spielen und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu!

In ihrer Instagram-Story berichtet die 34-Jährige von dem Vorfall. "Maliyo ist auf dem Sofa rumgesprungen, hatte so ein Mickey-Maus-Kuscheltier in der Hand, was er werfen wollte, und hat dabei das Gleichgewicht verloren. Dann ist er kopfüber mit dem Kopf zuerst auf den Steinboden geknallt", erklärt sie. Daraufhin hat der Kleine stark geblutet und Nina sah eine Platzwunde am Kopf. Als er dann auch noch seine Augen verdrehte, schalteten sich alle Alarmglocken ein und die Eltern verständigten den Notruf.

Wenig später hatte sich die Situation aber wieder beruhigt. "Letztendlich ist es kein Loch im Kopf, sondern nur eine kleine Platzwunde, die nicht genäht werden musste und zehn Minuten später ist er wieder glücklich rumgelaufen und hat gespielt", erzählt Nina erleichtert.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Babybauch, Mai 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihren Söhnen, 2021 in Dubai

