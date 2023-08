"Ex on the Beach"-Beauty Carina packt über ihre Freundin aus

Carina Nagel gibt Details über ihre Beziehung preis! Bei Ex on the Beach schien es zunächst so, als würde sich eine Romanze zwischen ihr und Yasin Mohamed (32) entwickeln. In der Show konnten die zwei nicht die Finger voneinander lassen, doch danach kam es zu keinem Happy End. Stattdessen fand die Reality-TV-Darstellerin eine neue Liebe: Jetzt spricht Carina erstmals über ihre Freundin!

"Chika und ich kennen uns eigentlich schon fast zwei Jahre. Kennengelernt haben wir uns in einer Tanzbar", erinnerte sie sich im Bild-Interview an ihre erste Begegnung. Damals habe Carina kein Interesse an Frauen gehabt. Doch im April trafen beide wieder aufeinander: "Dann war Chika in meiner Wohnung und ich habe sie angeguckt und wusste sofort: Wenn sie jetzt bleiben wird, werde ich mich in sie verlieben." Die Beauty sei "total verliebt" und genieße die Zweisamkeit.

Doch warum hatte es nicht bei Yasin und Carina geklappt? "Yasin hat sich einfach nicht mehr bei mir gemeldet und dann war die Geschichte irgendwie zu Ende geschrieben", verriet sie im "Aftershow – der Reality-TV-Podcast". Inzwischen sei sie froh darüber, da beide andere "Lebensstile haben".

Instagram / carina.nl Carina Nl, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Darstellerin

RTL Yasin Mohamed, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

