Anna-Maria Ferchichi blockierte Bushido nach krassem Streit!

Auch bei Anna-Maria Ferchichi (41) und Bushido (44) hängt der Haussegen mal schief. Seit rund zwölf Jahren sind die Influencerin und der Rapper bereits ein Paar – elf davon verheiratet. In den vergangenen Jahren krönten sie ihr Liebesglück zudem mit ihren sieben gemeinsamen Kindern. Für viele erscheint die Beziehung der beiden nahezu perfekt, doch auch zwischen den TV-Persönlichkeiten fliegen hin und wieder die Fetzen: Anna-Maria hat Bushido nach einem Streit sogar mal blockiert!

In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" plaudern die beiden offen über ihren jüngsten Streit, der kurz vor ihrem Rückflug aus Deutschland nach Dubai stattfand. "Und auf einmal bekommst du eine Nachricht: 'Wenn du dann kommst, schläfst du bei den Jungs. Du brauchst es gar nicht versuchen, ich hab die Schlafzimmertür abgeschlossen'", erinnert sich Bushido und verrät, dass darauf eine weitere Nachricht folgte, in welcher seine Liebste ihm den Zutritt zum Haus komplett verwehrte. Der Versuch, sich zu entschuldigen, scheiterte. Anna-Maria hatte ihren Ehemann blockiert. "Ich wollte das letzte Wort haben", erklärt die achtfache Mutter.

Am nächsten Tag sei der Streit dann aber schnell wieder vergessen gewesen – die Sehnsucht der beiden nacheinander war einfach zu groß. "Dann sind wir uns in den Arm gefallen und sind einfach nur happy und müssen halt beide lachen", verrät Anna-Maria. Für das Paar funktioniere es einfach am besten, sich nach einem Streit etwas Freiraum zu geben.

Anzeige

RTL+ Rapper Bushido mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de