Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar ist glücklich Single

Wie sieht es in ihrem Liebesleben aus? Leyla Lahouar suchte schon mehrmals im Fernsehen nach der großen Liebe: Unter anderem war sie bei Ex on the Beach und später auch bei Der Bachelor. Fündig wurde die Influencerin dabei aber bislang nicht. Doch wie steht es um die Männer in ihrem Leben? Jetzt gibt Leyla zu, dass sie glücklich Single ist!

Im Interview mit Bild erklärt die Frankfurterin, dass es derzeit keinen Mann an ihrer Seite gibt. "Das ist jetzt auch erst mal gut so. Verflossene kriechen wieder an und versuchen mich zu recyceln, aber sie hatten ihre Chance. Ich will erst mal Single bleiben", stellt Leyla klar.

Erst kürzlich zeigte sich Leyla aber ziemlich vertraut mit einem anderen Promi-Mann: Promiflash lagen Bilder vor, die sie knutschend mit Jonathan Steinig (27) zeigen. Der Influencer stellte aber klar: "Wir waren sehr mit uns beschäftigt, aber auf was Ernsteres läuft das nicht hinaus."

Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin

Anzeige

Privat Leyla Lahouar und Jona Steinig im Juli 2023 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de