Unhygienisch? Ashton Kutcher und Mila Kunis baden nicht oft

Für sie wird Baden überbewertet! Bereits im jungen Alter waren Ashton Kutcher (45) und Mila Kunis (40) aufeinandergetroffen. Die Schauspieler hatten beide eine der Hauptrollen in der amerikanischen Sitcom "Die wilden Siebziger!" gespielt. Allerdings fanden sie erst sechs Jahre nach dem Ende der Serie zueinander. Mittlerweile ist das Paar seit rund acht Jahren verheiratet. Öffentliche Liebesbekundungen sind bei ihnen keine Seltenheit. Nun gibt das Ehepaar Details zu ihrer Hygiene bekannt. Mila und Ashton baden beide selten.

Das Schauspieler-Paar ist im Podcast "Armchair-Expert" zu Gast. Dax Shepard (48) diskutiert mit der Co-Moderatorin Monica Padman darüber, ob man sich jeden Tag mit Seife waschen müsse. Daraufhin offenbaren Mila und Ashton ihr Waschverhalten. "Ich wasche meinen Körper nicht jeden Tag mit Seife", gesteht die Schauspielerin. "Aber ich wasche meine Achseln, Brüste, Intimbereich und Füße", erklärt sie. Ihr Mann mache es ihr gleich und widme sich ebenfalls nur diesen Stellen.

Mila wuchs in der damaligen Sowjetunion auf, bis sie sieben Jahre alt war. Dort hatte sie kein warmes Wasser, weshalb sie bereits damals selten duschte. Trotz ihrer aktuellen Lebenssituation habe sie das beibehalten. Ähnlich gehen sie es auch bei ihren Kindern an. Für die haben sie eine einfache Regel: "Wenn man den Schmutz an ihnen sieht, sollte man sie sauber machen."

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Dezember 2014

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher im Mai 2018 in Hollywood

