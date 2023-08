Wünscht sich Zweifachmama Barbara Meier noch mehr Kinder?

Barbara Meier (37) spricht offen über ihre Familienplanung. Im Juli 2020 hatte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin verraten, dass sie zum ersten Mal Mama geworden ist. Rund zwei Jahre nach der Geburt der kleinen Marie-Therese erblickte auch ihre zweite Tochter Emilia Elise das Licht der Welt. In ihrer Rolle als Mama geht das Model total auf. Promiflash verrät Barbara nun, ob sie sich daher noch weiteren Nachwuchs wünscht.

"Wir haben immer gesagt, wir wollen zwei oder drei Kinder. Tatsächlich sind wir immer noch an dem gleichen Punkt", plaudert die 37-Jährige im Promiflash-Interview bei der Angermaier Trachtennacht aus. Doch die Schauspielerin und ihr Mann Klemens Hallmann wollen nichts übereilen. "Die Kleine ist ja noch nicht so alt und wir schauen mal, ob wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind jetzt komplett und alles gut oder ob wir irgendwie das Gefühl haben, an unserem Tisch, wenn wir abends alle zusammensitzen, da fehlt noch jemand", erklärt Barbara.

Seinen Alltag mit zwei Kindern bewältigt das Model bislang meist problemlos. Als berufstätige Mutter gebe es aber auch bei der 37-Jährigen hin und wieder stressige und anstrengende Tage. Doch an diesen kann sie auf die Unterstützung ihres Mannes und ihrer Eltern zählen. "Die Kinder haben die beste Zeit bei Oma und Opa. Die sind glücklich und lieben die beiden sehr, das ist für mich dann schon schön, aber es ist natürlich immer so ein jonglieren", berichtet Barbara.

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier mit Baby

Anzeige

Getty Images Barbara Meier und ihr Mann Klemens Hallmann

Anzeige

AEDT Barbara Meier, Model

Anzeige

Denkt ihr, dass Barbara und Klemens sich noch für ein weiteres Kind entscheiden? Ja, auf jeden Fall! Nein, wahrscheinlich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de