Nach Tochter: Serkan Yavuz und Samira Klampfl sind verlobt!

Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) schippern in den Hafen der Ehe! Die beiden hatten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Schon kurz nach der Show begrüßten sie ihre Tochter Nova auf der Welt. Und jetzt sind sie offenbar bereit für den nächsten großen Schritt: Serkan hat Samira einen Antrag gemacht! Bei Instagram teilt er ein süßes Video, das unter anderem seinen Kniefall am Strand festhält. "Sie hat ja gesagt!", schreibt der Kampf der Realitystars-Sieger zu dem Posting.

