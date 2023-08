Verena Kerth weiß: Sie und Marc sind kein Vorzeigepärchen

Verena Kerth (42) zeigt Reue. In den vergangenen Monaten hatten die Moderatorin und ihr Verlobter Marc Terenzi (45) immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Erst kürzlich hatte sich ein Streit zwischen den beiden in einem Hotel so zugespitzt, dass sogar die Polizei kommen musste. Daraufhin hatte die Blondine eingeräumt, dass sie und der Sänger an einigen Dingen in ihrer Beziehung arbeiten müssen. Nun stellt Verena zudem klar: Es ist eine Grenze erreicht!

Verena findet klare Worte! Im Interview mit RTL zeigt sie nun Einsicht. "Wir haben Scheiße gebaut – ganz im Ernst!“, stellt sie klar. Zudem räumte sie ein, dass man sich in einem Hotelzimmer nicht so lautstark aufführen sollte. Dennoch sei während der Auseinandersetzung niemand zu Schaden gekommen. "Es ist eine Sache unter uns. Deswegen würde ich auch bitten, dass diese auch unter uns bleibt", erklärte die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin abschließend.

In Zukunft wollen Verena und Marc dafür sorgen, dass ein Streit nicht wieder so eskaliert. "Klar ist, dass so ein Vorfall wie in Hamburg einfach falsch war und wir ernsthaft daran arbeiten werden, dass so was nie wieder vorkommt", hatte die 42-Jährige Bild erklärt. Trotz Einsicht sei sie von der Berichterstattung aber sehr erschöpft.

ActionPress / Michael Timm Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Box-Oscars-Verleihung 2022

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

ActionPress Marc Terenzi und Verena Kerth

