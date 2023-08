Zu großer Fan? Taylor Swifts Security-Mann verlor seinen Job

Das waren wohl unerwartete Konsequenzen! Taylor Swift (33) reiste monatelang wegen ihrer "The Eras"-Tour durch die USA. Sie trat in zahlreichen ausverkaufen Stadien auf und bot ihren Fans eine dreieinhalbstündige Show. Nach einer kurzen Pause geht ihre Tour nun in Südamerika weiter. Die Fans der Sängerin sorgen gerne mal für ordentlich Wirbel. Nun ging der Trubel sogar so weit, dass ein Swiftie seinen Job verlor!

Calvin Denker ist ein großer Fan der Musikerin. Als Sicherheitsmann bekam er die Chance, auf zwei Konzerten der "The Eras"-Tour zu arbeiten. Auf TikTok ging ein Video von ihm durch die Decke, bei dem er während Taylors Performance von "Cruel Summer" mitsingt. Dies wurde ihm allerdings zum Verhängnis. Wegen Fotos, die von ihm während des Konzerts gemacht wurden, feuerte man den Security-Mitarbeiter.

Zwei Monate zuvor hatte er sich noch über das virale Video gefreut und erzählte, wie es für ihn war, zweimal bei Taylors Shows zu arbeiten. "Nach der ersten Nacht habe ich gemerkt, wie nah Taylor Swift an mir war, also wollte ich beim nächsten Mal unbedingt ein Foto machen, um das zu dokumentieren", berichtete er. Calvin hatte Kärtchen verteilt, auf denen stand, dass die Leute aus dem Publikum Fotos von ihm machen sollen, wenn Taylor hinter ihm steht. Nun besitzt er schöne Fotos, ist aber seinen Job los.

