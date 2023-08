Nach Trennung: Paloma Faith zeigt sich mit neuem Freund!

Paloma Faith (42) ist richtig glücklich. Schon seit vergangenem Jahr halten sich Gerüchte, dass nach neun Jahren Ehe bei ihr und ihrem Ehemann Leyman Lahcine Schluss ist. Vor zwei Wochen bestätigte die Mutter zweier Kinder dann, dass sie getrennt sind und bezeichnete sich als Single-Mom – doch ganz so solo ist die Sängerin wohl doch nicht! Nun ist Paloma mit ihrem neuen Partner unterwegs – und sichtlich happy!

Wie Mirror berichtet, ist das Paar bereits seit sieben Monaten zusammen. Nun zeigte es sich erstmals in der Öffentlichkeit, wie Bilder belegen: Auf dem Luno Presents All Points East Festival in London verfolgten Paloma und Andrew Soar Händchen haltend und kuschelnd die Auftritte und schwangen auch das Tanzbein. Dabei strahlte die Musikerin immer wieder glücklich. Mit dem Kreativdirektor kann sie offenbar Pferde stehlen: Später wurden die beiden gesichtet, wie sie über einen hohen Zaun kletterten.

Für das erste öffentliche Outing mit Andrews entschied sich Paloma für ein lässiges Outfit. In der wilden Nacht trug sie ein Micky-Mouse-T-Shirt und eine Blumenhose unter einem braunen Trenchcoat. Auf ihrem Kopf rundete eine rote Basecap den Festivallook ab.

Anzeige

ActionPress Paloma Faith und Leyman Lahcine im Juni 2016

Anzeige

Getty Images Paloma Faith bei einem Event in New York City im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Paloma Faith im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de