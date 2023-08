Nach Verlobung: So stellt sich Serkan Yavuz die Hochzeit vor

Serkan Yavuz (30) hat schon konkrete Pläne. Vor wenigen Tagen hatten der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer und seine Freundin sich mit süßen Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet: Nach rund zwei Jahren Beziehung hat der Reality-TV-Star seiner Samira (29) die Frage aller Fragen gestellt. Gibt es auch schon erste Pläne für die Feier? Serkan verrät jetzt, wie er sich seine perfekte Hochzeit vorstellt.

"Samira möchte eher eine kleine Hochzeit für uns, in einem kleinen Kreis. Ich bin so: Keine halben Sachen! Ich haue richtig auf die Kacke", plaudert der 30-Jährige im Interview mit Bild aus. Darum wolle sich der Influencer auch an den Vorbereitungen beteiligen. "Samira hat auch gesagt, sie gibt mir die Zügel, ich kann machen, was ich will und das finde ich gut. Es wird eine richtig geile und große Hochzeit geben", freut sich Serkan.

Zudem verrät er, dass er und die 29-Jährige sich bereits erste Gedanken zur Location gemacht haben: Das Paar bevorzuge eine Hochzeit in Deutschland. "Es kommt immer darauf an, was man bekommt. Es soll schon irgendwas Schönes sein, dass man ein bisschen was aufbauen kann, und das Ambiente soll schön sein", erzählt Serkan.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, August 2023

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl zeigt ihren Verlobungsring

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz

