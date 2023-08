Ganz spontan: Samira Klampfls Hochzeitskleid kostet 35 Euro!

Da hat sie einen echten Schnapper gemacht! Samira Klampfl (29) und Serkan Yavuz (30) lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben. Vor wenigen Tagen hielt der Realitystar um die Hand seiner Freundin an. Mit der Hochzeit kann es dem Pärchen nun wohl auch nicht schnell genug gehen: Schon morgen treten die zwei vor den Traualtar – und für Samiras Brautkleid musste nun eine schnelle Lösung her!

"Ich glaub', ich bin eine der ganz wenigen, die ihr Kleid für die standesamtliche Trauung einfach mal bei Shein gekauft hat", beginnt die 29-Jährige eine aktuelle Story auf Instagram. Die Online-Shopping-Plattform ist dafür bekannt, Kleidung für einen ziemlich schmalen Taler anzubieten – und das kann auch Samira bestätigen: "Das Kleid hat 35 Euro oder so gekostet." Mehr Details will die Mutter einer Tochter zu ihrer morgigen Brautmode allerdings noch nicht verraten.

Wie spontan ihre Trauung ist, machte die Influencerin bereits in einer früheren Story deutlich. "Wir haben nichts geplant für morgen. Wir wollten auch nicht zweimal feiern, sondern wirklich einmal groß mit einer Traurednerin und das morgen ist die Bürokratie für uns", erklärte die Influencerin.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz im Juli 2023

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Januar 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Juli 2023

