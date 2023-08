Kurz nach Verlobung: Serkan Yavuz und Samira heiraten morgen

Die beiden lassen nichts anbrennen. Samira Klampfl (29) und Serkan Yavuz (30) haben sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt – und es funkte. Die beiden gingen aus der Show als Paar heraus unde gaben nur wenig später bekannt: Der Realitystar ist schwanger. Inzwischen ist die Tochter des Paares auf der Welt. Serkan stellte seiner Liebsten dann vor Kurzem die Frage der Fragen – und Samira hat Ja gesagt. Den beiden kann es wohl auch nicht schnell genug gehen mit der Hochzeit.

In ihrer Instagram-Story kündigt Samira nämlich an: "Morgen wird geheiratet!" Zumindest standesamtlich. "Wir haben nichts geplant für morgen. Wir wollten auch nicht zweimal feiern, sondern wirklich einmal groß mit einer Traurednerin und das morgen ist die Bürokratie für uns", fügt die Influencerin erklärend hinzu. Außerdem verrät die Beauty bereits: Sie wird den Namen ihres Liebsten annehmen.

Serkan kündigte bereits vorher an, wie er sich seine Hochzeit vorstellt. "Samira möchte eher eine kleine Hochzeit für uns, in einem kleinen Kreis. Ich bin so: Keine halben Sachen! Ich haue richtig auf die Kacke", verriet er im Interview mit Bild. "Samira hat auch gesagt, sie gibt mir die Zügel, ich kann machen, was ich will, und das finde ich gut. Es wird eine richtig geile und große Hochzeit geben."

