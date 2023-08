Megasüß! Justin Bieber trägt Merch von seiner Frau Hailey

Er unterstützt sie, wo er nur kann! Justin Bieber (29) und Hailey (26) gaben sich vor rund fünf Jahren das Jawort. Vor wenigen Monaten gab es allerdings jede Menge Drama zwischen dem Model und Justins Ex-Freundin Selena Gomez (31). Trotz allem scheinen die Verheirateten die größten Fans voneinander zu sein. Liebesbeweise sind bei den beiden keine Seltenheit. So trägt Justin sogar ein Oberteil mit Haileys vollem Namen als Aufdruck.

Auf einem Schnappschuss, den der Sänger auf Instagram teilt, befindet sich das Ehepaar in einem Privatjet. Der Kanadier trägt ein Sweatshirt, auf dem der Name seiner Frau im College-Stil zu sehen ist. Beide kuscheln mit ihren zwei Hunden, während Hailey ebenfalls im Kapuzenpulli auf dem Schoß ihres Partners liegt. Die Kommentare sind voll von Begeisterung. "Wir lieben ein sich unterstützendes und süßes Paar" und "Was für eine hinreißende Familie", schreiben zwei der vielen bewundernden Fans.

Kurz vorher trug das Model noch eine ganz andere Garderobe. Die beiden liefen in sehr gegensätzlichen Outfits durch die Stadt. Während Justin ein eher gemütliches Outfit, bestehend aus einem Jogginganzug und einer rosafarbene Cap, trug, glänzte Hailey in einem engen roten Kleid mit dazu passenden High Heels.

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im August 2023

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber, Grammys 2022

Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber, August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de