"Nie mehr loslassen": Fata Hasanović ist Mutter geworden!

Fata Hasanović (28) ist Mama geworden! Im März dieses Jahres hatten die Influencerin und ihr Partner Izet verkündet, dass sie erstmals Eltern werden. Ihr langer Kinderwunsch geht in Erfüllung. Nun war es auch schon so weit: Am 29. August erblickte ihr Söhnchen namens Malik das Licht der Welt! Auf Instagram teilte sie bereits niedliche Bilder von ihrem Baby und verfasst emotionale Worte...

