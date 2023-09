Sophia Thomalla neckt Alexander Zverev wegen seiner Frisur

Was sich liebt das neckt sich! Sophia Thomalla (33) und Alexander Zverev (26) gehen bereits seit Oktober 2021 gemeinsam durchs Leben und gelten seitdem als absolutes Traumpaar. Ihre Liebe zeigen die Turteltauben nur allzu gerne im Netz und auf den roten Teppichen. Die Moderatorin unterstützt den Tennisprofi wann immer sie kann bei seinen Spielen – wie auch gerade in den USA. Dabei erlaubt sich Sophia allerdings einen Scherz auf Alex' Kosten.

"Wenn er nicht bald einen Friseur sieht...", schreibt die Beauty zu einem Foto eines Löwen mit prächtiger Mähne aus dem American Museum of Natural History in New York auf Instagram, wo sie ihren Freund aktuell bei den US Open unterstützt. Beim Anblick der Raubkatzen musste sie sofort an Alex denken, der seine Haare aktuell auch lang und lockig trägt. Ein kleiner Seitenhieb samt Aufforderung einen Friseur zu besuchen inklusive.

Doch genau das ist das Liebesrezept der beiden. Wenn sich die beiden mal länger nicht sehen können, setzen sie auf FaceTime, um nichts zu verpassen. "Ich habe einen Job, das weiß er. Er hat einen Job, das weiß ich auch und das ist alles eine Frage des Arrangierens und des gegenseitigen Respektierens", erzählte die Moderatorin im Gespräch mit Vip.de. Gegenseitiges Necken darf natürlich auch nicht fehlen.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2023

