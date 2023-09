Trotz Hate: Rumer Willis zeigt sich erneut stillend im Netz!

Rumer Willis (35) lässt sich nicht einschüchtern. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte die Tochter von Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) für eine süße Überraschung gesorgt: Sie hatte bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Im April war es dann so weit: Ihre Tochter Louetta erblickte das Licht der Welt. Stolz teilt die Schauspielerin seither hin und wieder Momentaufnahmen aus ihrem neuen Leben als Mutter, darunter auch Stillbilder, und kassierte prompt einen Shitstorm. Jetzt veröffentlicht Rumer erneut ein Foto von sich beim Stillen und trotzt so ihren Hatern!

In ihrer Instagram-Story postet die 35-Jährige ein paar Eindrücke von ihrem Tag am Strand. Die "The House Bunny"-Darstellerin veröffentlicht unter anderem eine süße Aufnahme, die sie mit ihrer Tochter kuschelnd zeigt. Obwohl sie erst vor wenigen Tagen mit Hate wegen eines Stillfotos konfrontiert wurde, teilt Rumer auch dieses Mal wieder ein Bild, das sie während dem Stillen ihrer Tochter zeigt. "Das Leben ist gut", schreibt die frischgebackene Mama dazu und macht damit ihren Hatern klar: Sie lässt sich von ihnen nicht einschüchtern.

Zuvor bezog die 35-Jährige in einem Posting Stellung zu ihrer Entscheidung, sich beim Stillen im Netz zu zeigen. "Mutter zu werden ist ein Privileg, stillen zu können ist ein Privileg. Eines, das ich definitiv nicht als selbstverständlich ansehe. [...]. Ich teile diese Erfahrung, weil Dinge wie das Stillen gewürdigt und nicht beschämt werden sollten", antwortete Rumer in der Kommentarspalte auf einen Hater-Kommentar unter ihrem Beitrag.

rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Baby, August 2023

