Jeans passt: Gülcan Kamps freut sich über Gewichtszunahme

Sie hat einen Grund zur Freude! Gülcan Kamps (40) und ihr Mann Sebastian Kamps sind seit rund zwei Jahren Eltern: Im Dezember 2021 durfte das Paar seinen ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Seitdem weiß die ehemalige Viva-Moderatorin, wie stressig der Alltag mit Baby sein kann und wie sich der eigene Körper nach einer Geburt verändert. Wenn die Beauty viel Stress hat, verliert sie an Gewicht. Deswegen freut sich Gülcan darüber, dass sie wieder ein paar Kilo zugenommen hat.

"Die Pfunde purzeln wieder (nach oben)", schreibt die Influencerin zu einem Schnappschuss auf Instagram. Darauf posiert sie sitzend in einer hellen Hose. Obwohl Gülcan keine Waage besitzt, weiß sie dennoch, dass sie zugenommen hat. "Trage meine Referenz-Jeans und wenn die perfekt passt, wiege ich immer 60 Kilo", weiß sie. Die TV-Persönlichkeit ist total zufrieden mit ihrem Körper, weswegen sie ihr Gewicht halten will. Dennoch kennt sie den Grund, warum sie manchmal ein paar Kilo verliert: "Bei mir ist es schon mein Leben lang so, bei zu viel Stress purzeln erst mal die Pfunde bis ich es an meiner Lieblingsjeans merke und dann sofort wieder versuche alles in Balance zu bekommen."

Vor einigen Monaten hatten der Moderatorin noch schlaflose Nächte zu schaffen gemacht. Doch dieses Problem gehört jetzt der Vergangenheit an. "Unser kleiner Schatz schläft durch! Richtig durch! Die ganze Nacht! Einfach durch!", freute sich die Beauty vor wenigen Tagen auf Instagram. Mit 21 Monaten habe es ihr Nachwuchs endlich geschafft durchzuschlafen.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Influencerin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Influencerin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Influencerin

