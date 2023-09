Kelsey Parker vermisst Tom (†) an Einschulung ihrer Tochter

Ein schwerer Tag für Kelsey Parker. Schon über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass sich das Leben der Britin für immer verändert hat: Ihr geliebter Mann Tom Parker (✝33) ist gestorben. Der Sänger von der Band The Wanted hatte einen Hirntumor. Immer wieder teilt seine Witwe nun im Netz, wie sie ihren Weg zurück ins Leben findet. An der Einschulung ihrer gemeinsamen Tochter Rae wird Kelsey nun erneut emotional.

Auf Instagram postet die 32-Jährige ein Selfie, auf dem sie ziemlich nachdenklich schaut. "Heute ist der große Tag. Ich bin so aufgeregt für Rae, sie ist seit zwei Jahren bereit für die Schule", schreibt Kelsey dazu – aber ist auch melancholisch. "Ich vermisse Tom heute sehr. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es heute Traurigkeit ist [...]. Ich bin es ein wenig leid, dass jeder freudige Moment von dieser kleinen dunklen Wolke überschattet wird", teilt sie ihre Gedanken.

Später zeigt Kelsey dann total stolz, wie hübsch sich ihre Tochter für die Einschulung gemacht hat. Auch bei dem Post denkt sie an ihren verstorbenen Mann. "Was hältst du davon, Tom? Ist sie nicht einfach perfekt?", schreibt die zweifache Mama dazu.

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihren Kindern an Weihnachten

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parkers Tochter Rae

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de