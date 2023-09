Grill steht schon: Iris Klein hat sich ein Haus gekauft!

Sie startet noch einmal neu. Iris Klein (56) hatte zuletzt keine einfache Zeit durchgemacht. Nach der Trennung und anschließenden öffentlichen Schlammschlacht mit ihrem Ex-Partner Peter Klein (56) ist die TV-Bekanntheit inzwischen wieder verliebt. Der neue Mann an ihrer Seite, den sie nur Mr. T nennt, lässt sie aktuell im Liebesglück schwelgen. Nun soll sie einen weiteren wichtigeren Schritt gegangen sein – und mit diesem wagt die Katzenberger-Mama den Neuanfang. Iris hat sich ein Haus gekauft.

"Ich habe mir in Deutschland ein Häuschen gekauft", verrät Iris gegenüber Bild. Kostenpunkt: Rund 300.000 Euro. Mit ihrem neuen Eigenheim erfülle sich die 56-Jährige nun einen Wunsch. Bilder zeigen, dass auch ihr Mr. T sie tatkräftig bei der Verwirklichung ihres Traumes unterstützt. Vor allem die Lage ihres Hauses soll absolut unschlagbar sein. Demnach befindet sich dieses nur unweit von dem ihrer Tochter Jenny (31) bei Worms. Zwar soll Iris' neue Bude aktuell noch eine Baustelle sein, doch sei eine Sache bereits startklar: Der Grill in ihrem Garten.

Bei der Renovierung des neuen Eigenheims werden ihr Peter und Yvonne Woelke (41) wohl eher nicht unter die Arme greifen. Auch wenn diese zuletzt im Rahmen der Show Wettkampf in 4 Wänden ordentlich Erfahrung in diesem Bereich sammeln konnten. Am Ende holten sie sich sogar den zweiten Platz.

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T. und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

