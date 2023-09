Gute Gene: So heiß ist Zac Efrons jüngerer Bruder Dylan!

Eine doppelte Ladung Efron für die Fans! Zac Efron (35) war 2006 durch seine Rolle in High School Musical über Nacht zum Star und Mädchenschwarm geworden. Anschließend begeisterte er auch in weiteren Produktionen wie "The Greatest Showman" und Baywatch nicht nur mit seinen Schauspielkünsten, sondern auch mit seinem strahlenden Lächeln. Doch damit ist er in seiner Familie nicht alleine: Denn jetzt zeigt Zac seinen heißen jüngeren Bruder!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Zac jetzt einige Bilder eines Ausflugs. Darauf zeigt er sich nicht nur beim Golfen, Schwimmen und Wakeboarden – sondern auch mit seinem Bruder Dylan (31). In Badehose strahlen die beiden in die Kamera und zeigen dabei ihre trainierten Körper. Zacs Fans sind von diesem Doppelpack begeistert: "Heirate mich", schrieb ein User sogar.

Wie sein großer Bruder steht auch Dylan in der Öffentlichkeit. Der 31-Jährige ist Filmemacher und hatte schon an Streifen wie "American Sniper" mitgewirkt. Auch an Zacs Serie "Down to Earth with Zac Efron" arbeitete der US-Amerikaner als Produzent mit.

Anzeige

Instagram / dylanefron Dylan und Zac Efron auf dem Golfplatz

Anzeige

Instagram / dylanefron Zac und Dylan Efron, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Dylan Efron, Schauspieler und Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de