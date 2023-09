Stress mit David Beckham: Prinz Harry ignoriert Brooklyn!

Prinz Harry (38) und die Beckham-Familie sind wohl nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Der Sohn von König Charles III. (74) und seine Frau Herzogin Meghan (42) verloren in den vergangenen Jahren mit ihrer Hetzerei gegen die britischen Royals sowohl ihr Ansehen, als auch ihre prominenten Freunde – wie zum Beispiel David Beckham (48) und seine Frau Victoria (49). Und auch deren ältester Sohn hat sich wohl von dem Prinzen abgewandt: Brooklyn Peltz-Beckham (24) und Harry zeigen sich die kalte Schulter!

Der zweifache Vater sah sich vor Kurzem das Spiel des Fußballklubs Inter Miami – der seinem ehemaligen Freund David gehört – an. Als er auf dem Weg zu seinem Platz auf den Sohn des ehemaligen Kickers stieß, ließ ihn das aber kalt: Wie in einem Video auf X zu sehen ist, läuft der Blaublüter schnurstracks an dem 24-Jährigen vorbei und würdigt ihn keines Blickes. Auch Brooklyn lässt den Prinzen links liegen und konzentriert sich offenbar voll und ganz auf seine Frau Nicola (28).

Ist es allerdings möglich, dass sich die angespannte Stimmung zwischen den beiden wieder legen können? "Eine Versöhnung ist [...] unwahrscheinlich", hatte ein Insider gegenüber Daily Mail behauptet und erklärt, dass die Beckhams kein Interesse mehr an einer Freundschaft mit Harry und Meghan haben.

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham im September 2019

Getty Images Prinz Harry, Juni 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, April 2018

