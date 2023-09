Scheidungspapiere: Joe Jonas nennt Ehe mit Sophie zerrüttet!

Was ist hinter geschlossenen Türen wirklich passiert? Vor wenigen Tagen kamen die Gerüchte auf, dass Joe Jonas (34) und Sophie Turners (27) Ehe am Ende sein soll. Jedoch schien der Sänger dies mit Beiträgen im Netz und seinen Auftritten dementieren zu wollen. Denn er trug seinen Ehering und sang einen Song, den Joe für die Schauspielerin vor Jahren geschrieben hatte. Trotzdem soll nun alles aus sein: Die Scheidungspapiere wurden geleakt!

Die Dokumente liegen unter anderem People vor. Darin nennt Joe die Ehe mit Sophie "unwiederbringlich zerrüttet". Dabei kam erst vergangenes Jahr das zweite Kind des einstigen Traumpaares zur Welt – was ist in der Zeit also vorgefallen? Viel mehr geht aus den Papieren nicht hervor. Die beiden haben wohl aber auch einen Ehevertrag geschlossen. Darin soll nur geklärt sein, was mit dem gemeinsamen Haus passiert.

Erst gestern teilte Joe noch ein Pic im Netz, auf dem er ziemlich prominent seinen Ehering präsentiert. Auch Sophie hatte noch im August ein Pärchenbild mit dem Vater ihrer Kinder gepostet. Darauf laufen die beiden durch den Backstage-Bereich kurz vor einem seiner Auftritte. Sie küsst liebevoll die Hand des Musikers.

Anzeige

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass etwas an den Spekulationen dran ist? Ja, irgendwie schon. Nein, ich bin geschockt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de