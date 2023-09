Alles aus: Joe Jonas und Sophie Turner bestätigen Scheidung!

Damit ist es traurige Gewissheit: Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) lassen sich scheiden! Der Musiker und die Schauspielerin waren ganze vier Jahre verheiratet gewesen. Doch nachdem es bereits Gerüchte gegeben hatte, machten die beiden am Mittwoch bekannt: Ihre Beziehung ist am Ende! "Nach vier wunderbaren Ehejahren haben wir gemeinsam beschlossen, unsere Ehe einvernehmlich zu beenden", heißt es in einem Statement auf Instagram. Alle Infos dazu bekommt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de