Baby im Auto: Coupleontour-Vanessa muss Scheibe einschlagen!

Große Aufregung bei Coupleontour! Das YouTube-Pärchen ist seit über einem Jahr Eltern: Im Juli 2022 kam die gemeinsame Tochter Olivia zur Welt. Seitdem teilen die beiden Frauen ihren Alltag mit Baby mit ihren Fans – neben den schönen Momenten auch die unangenehmen. Und von einem berichtet Vanessa jetzt: Ihre Kleine war im Auto eingesperrt und sie musste die Scheibe einschlagen!

In ihrer Instagram-Story berichtet die Influencerin ihren Followern von dem dramatischen Vorfall. Sie habe ihre Tochter ins Auto gesetzt und den Schlüssel versehentlich in deren Schoss gelegt – danach habe sich der Wagen von innen verriegelt! Livi sei also alleine im Auto gewesen und das bei starker Hitze. In großer Panik habe Nessi schließlich die Scheibe einschlagen müssen. "Ich war mit den Nerven am Ende", erklärt sie schuldbewusst.

Olivia geht es nach dem Drama aber gut. Die Kleine machte zuletzt sogar schon ihre ersten Schritte – für ihre Mamas ein besonderer Moment. "Jeden Tag gehst du einen Schritt mehr. Jeden Tag wirst du selbstständiger. Ich habe das Gefühl, jeden Tag brauchst du mich weniger", schrieb Vanessa dazu via Instagram.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour im März 2023

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Instagram / coupleontour Vanessa von Coupleontour mit Baby Liv

