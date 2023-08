Wollen Coupleontour-Ina und Nessi noch weitere Kinder haben?

Bei Coupleontour geht es weiter bergauf! Die Influencerinnen Ina und Vanessa Borck gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben – und teilen das fleißig mit ihren Fans im Netz. Im vergangenen Jahr hatte Ina jedoch einen schweren Schlaganfall erlitten und mehrere Monate in einer Klinik verbringen müssen – kurz darauf kam die gemeinsame Tochter Olivia zur Welt. Inzwischen geht es der Blondine immer besser und sie kämpft sich zurück ins Leben. Bedeutet das, bald könnte weiterer Nachwuchs bei Ina und Nessi kommen?

Das will nun ein neugieriger Fan bei Instagram wissen. "Ich muss ehrlich sagen, dass ich für solche Gedanken aktuell keinen Nerv habe", gibt Ina in der Story zu. Das Paar sei durch den Klinikaufenthalt so lange getrennt gewesen und immer noch dabei, sich als Familie zurechtzufinden und Routine zu bekommen. "Ich weiß auch gar nicht, ob ich ein Baby bekommen könnte und ob dieses zum Beispiel in Gefahr heranwachsen würde", schreibt die Schönheit weiter. Sie fände es unfair, ein Baby direkt einem solchen Risiko auszusetzen.

Nach knapp einem Jahr in der Klinik durfte Ina im Juni endlich wieder nach Hause. Kurz darauf gab sie preis: Sie kann sich gar nicht an den Schlaganfall erinnern. "Ich bin auch froh, dass ich durch den Schock alles nicht so mitbekommen habe", gab sie gegenüber Bild zu. Sie habe zu der Zeit gar nicht begreifen können, was Sache war.

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

Instagram / nessiontour Coupleontour-Nessi und Ina, Influencerinnen

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour im August 2023

