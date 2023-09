Julian Claßen möchte Tanja vor Trauung im Brautkleid sehen!

Was das angeht, ist er offenbar nicht abergläubisch! Im vergangenen Sommer machte Julian Claßen (30) seine Beziehung zu Tanja Makarić (26) öffentlich. Inzwischen gehen der Influencer und die einstige Profischwimmerin seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Auf Social Media gewährt das Paar immer wieder private Einblicke in sein Liebesglück – so wie jetzt auch: Julian hat bezüglich einer Hochzeit schon konkrete Vorstellungen!

Am Donnerstag war der 30-Jährige in einem Brautmodengeschäft in Köln, um sich dort den Experience-Store anzusehen. Dabei stellte sich Julian auch fleißig neugierigen Fragen. Unter anderem wollte man vor Ort von ihm wissen, ob er seine Freundin vor der Trauung in ihrem Hochzeitskleid sehen wollen würde. "Ich glaube, ich würde das mit der Tanja vorher absprechen, aber ich würde es gerne vorher sehen", verrät der Blogger in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: "Damit sich beide wohlfühlen. Ich fühl’ mich natürlich immer wohl, aber ich wäre zu neugierig."

Erst vor wenigen Tagen hatte der zweifache Papa eine Instagram-Fragerunde zum Thema Sex gemacht. Dort wollte ein Follower unter anderem wissen, ob Julian dank seiner neuen Fitness inzwischen besser im Bett sei – und der antwortete darauf: "Das kann ich nicht beurteilen, aber habe auf jeden Fall allgemein mehr Ausdauer!"

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Anzeige

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen, 2022

Anzeige

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de