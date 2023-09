Techno Mechanicus: Ist Elon Musks neuer Babyname ein No-Go?

Elon Musk (52) ist dafür bekannt, einen außergewöhnlichen Geschmack zu haben. Besonders, wenn es um die Namen seiner Kinder geht: Seine Sprösslinge aus der Beziehung mit Justine Musk (51) heißen unter anderem Nevada und Saxon – bei seinem Nachwuchs mit Grimes (35) wird es noch wilder. Die drei gemeinsamen Kids hören auf die Namen X AE A-XII, Exa Dark Sideræl und Techno Mechanicus. Letzterer Name ist erst seit wenigen Tagen bekannt und fällt bei den Promiflash-Lesern komplett durch!

In einer Umfrage sind die Promiflash-Leser sich einig: Techno Mechanicus geht als Name für ein Kind so gar nicht! 96 Prozent (2.282 von insgesamt 2.378 Votes) sind mit Elons Entscheidung überhaupt nicht einverstanden. "Gott, das arme Kind!", kommentiert ein User zudem auf Instagram – und bekommt dafür viel Zuspruch: "Wissen die eigentlich, was die den Kindern antun?"

Dass Elon und Grimes überhaupt bereits drei Kinder haben, kam erst am Samstag heraus. In seiner ausstehenden Biografie soll der Biograf Walter Isaacson diese Info enthüllen. Wann genau das Baby das Licht der Welt erblickt hat, ist bisher noch nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Elon Musk und Grimes bei der MET-Gala 2018

Anzeige

Getty Images Elon Musk mit seinem Sohn X AE A-XII

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de