Gerard Piqué und Freundin Clara genießen Date vor Luxusjacht

Sie genießen ihre Zeit zusammen! Im vergangenen Jahr hatten sich Gerard Piqué (36) und seine Partnerin Shakira (46) getrennt. Doch lange blieb der Fußballer nicht allein: Mit seiner neuen Freundin Clara Chia Marti kam er schnell zusammen. Seitdem präsentieren die Turteltauben gerne ihr Liebesglück vor der ganzen Welt. Von den verliebten Turteleien ganz zu schweigen. Jetzt paddeln Gerard und Clara in Badesachen vor einer Jacht.

Auf den Bildern, die unter anderem The Sun vorliegen, sieht man das Paar, wie es gemeinsam auf einem Stand-up Paddle Zeit verbringt. Der Kicker trägt eine blau-weiße Badehose, während seine Freundin in einem knappen grünen Bikini auf dem Board sitzt. Die zwei genießen eine kleine Auszeit vor der kroatischen Küste und lassen den Tag auf einer Luxusjacht bei Speisen und Getränken ausklingen.

Ob sich die beiden von den Strapazen der vergangenen Wochen erholen? Gerards Ex teilte nämlich immer wieder gegen den Vater ihrer Kinder aus. So veröffentlichte Shakira beispielsweise einen Diss-Track gegen ihn und thematisierte ihren Ex-Mann auch in einem weiteren Song.

Gerard Piqué, Fußballer

Gerard Piqué, Fußballer

Shakira, Sängerin

