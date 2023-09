"Aufgegeben": Wolfgang Bahro wäre im Urlaub fast ertrunken!

Wolfgang Bahro (62) kämpfte um sein Leben! Bereits seit 30 Jahren ist er als fieser Anwalt Jo Gerner bei GZSZ zu sehen. In seiner Rolle ist der Schauspieler dem Tod schon einige Male von der Schippe gesprungen: So wurde Jo bereits angeschossen oder sogar bei lebendigem Leibe begraben. Doch auch in seinem echten Leben geht es aufregend zu: Wolfgang wäre beinahe im Meer ertrunken!

Auf Teneriffa wollte er einen entspannten Urlaub mit seiner Familie genießen – doch dann wurde ihm das Planschen im Meer fast zum Verhängnis, als er von einer starken Strömung erwischt wurde. "Ich wurde immer weiter weggezogen und immer wieder wurde ich von Wellen unter Wasser gezogen", erzählt Wolfgang im GZSZ-Podcast. Als er es aus eigener Kraft nicht mehr schaffte, an Land zu paddeln, akzeptierte der Serienstar sein Schicksal sogar bereits: "Ich hatte aufgegeben und eigentlich gedacht: Das war es jetzt."

Glücklicherweise kam dann aber doch alles anders: Ein Surfer tauchte neben Wolfgang auf, verstand die Situation sofort und zog ihn auf sein Brett. Dann paddelte der Wassersportler mit ihm gemeinsam zurück ans Ufer – und rettete dem 62-Jährigen damit das Leben.

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro, Schauspieler

Anzeige

RTL Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro, GZSZ-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de